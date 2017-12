Due spettacoli in uno: il mito di Sofocle va in scena alla Corte

Genova. Due spettacoli in uno per raccontare la storia dell’uomo alla ricerca della conoscenza: ecco Edipo Re-Edipo a Colono, in scena per sei giorni al Teatro della Corte. Un dittico dedicato al mito che ha avuto in Sofocle il suo primo grande cantore.

La tragedia di Edipo s’inserisce nel cosiddetto “ciclo tebano”: in Edipo Re, rappresentato tra il 430 e il 420 a.C., Sofocle narra la vicenda di un giovane re, carismatico e amato, che nel breve volgere di un solo giorno viene a conoscere l’orrenda verità del suo passato e per questo sceglie di accecarsi. In Edipo a Colono, rappresentato postumo nel 401 a.C., racconta l’esilio volontario di Edipo e come egli, ormai vecchio e mendico, ottenga ospitalità, con le figlie Antigone e Ismene, dal re di Atene, Teseo, alla cui corte viene coinvolto suo malgrado nella tragedia delle lotte tra i propri discendenti, trovando infine pace solo nella volontà degli dei.

Biglietti a partire da 17 euro, inizio dello spettacolo alle 20.30.