Due giorni dedicati a Mahler: conferenze e concerti targati Gog

Genova. Due giornate dedicate a Gustav Mahler, il grande compositore e direttore d’orchestra che ha illuminato la fine del secolo diciannovesimo con una musica fondata su nuove sonorità, cariche di espressione in ogni nota. Le organizza a Palazzo Ducale la Gog, Giovine orchestra genovese, venerdì 10 e sabato 11 nel Salone del Maggior consiglio.

I Virtuosi Italiani, diretti da Pietro Borgonovo, eseguono alle 21 di venerdì la prima sinfonia in re maggiore nella versione da camera di Klaus Simon. Sabato alla stessa ora la nona sinfonia. Alle 11 di venerdì concerto-incontro per studenti. Alle 18 di entrambe le giornate conferenza di Danilo Faravelli.

La prima sinfonia, composta nel 1888 e presentata a Budapest nel 1889, e la monumentale nona sinfonia, composta in Alto Adige nel 1908 nella meravigliosa vallata di Dobbiaco, illustrano l’immensa e personalissima creatività di Mahler, la sua capacità di coniugare il pensiero lirico con quello sinfonico.

Arnold Schönberg, grande sostenitore della musica di Mahler, promosse la versione per gruppo da camera delle grandiose opere sinfoniche di Mahler, allo scopo di facilitare la conoscenza di questa importantissima musica che, pur rispettando la forma e la tonalità della tradizione, si apriva ad una innovativa idea cosmica del suono.

Biglietti a 15, 10 (per abbonati Gog) e 5 euro (per under 30).