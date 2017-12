Drake e Allegrini accompagnano la voce di Bostridge

Genova. Ian Bostridge, costantemente presente nelle maggiori sale da concerto e festival, ha debuttato nell’opera nel 1994, cantando Britten al Festival di Edimburgo. Julius Drake è considerato uno dei massimi pianisti al mondo specializzati nella difficile arte di accompagnare il canto. Gli artisti compongono un duo veramente unico: insieme a loro, Alessio Allegrini, più volte primo corno ospite dei Berliner Philharmoniker, primo corno dell’Orchestra Nazionale di Santa Cecilia.

Suoneranno le note di Robert Schumann (Liederkreis op. 24 per voce e pianoforte e Adagio e Allegro in la bemolle maggiore op. 70 per corno e pianoforte), Franz Schubert (Auf dem Strom in mi maggiore D 943 per voce, corno e pianoforte e 4 Lieder da Schwanengesang D 957 per voce e pianoforte) e Benjamin Britten (The Heart of the Matter per voce, corno e pianoforte).

Biglietti da 22,50 euro, inizio alle 21.