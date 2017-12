Donne in danza al Teatro della Tosse

Genova. Una prima assoluta per Genova: Donne in danza. Appuntamento sabato 13 giugno alle 19,30 al Teatro della Tosse. Coreografie: Mats Ek, Birgit Cullberg, Elisa Insalata. Ideazione e messa in scena: Pompea Santoro.

Pompea Santoro nel suo spettacolo porta in scena la donna presentata nelle sue molteplici sfaccettature: dalla eterea presenza evanescente della donna classica, rappresentata dalla figura di Odette de Il lago dei cigni, alla donna reale secondo un visione contemporanea. Nelle coreografie di Mats Ek e ancora prima di sua madre Birgit Cullberg, la figura femminile perde quasi completamente i caratteri di debolezza o di sottomissione per diventare una figura dominante nei confronti del maschile che si pone in relazione con lei.

I brani presentati sono estratti dal Lago dei cigni di Petipa e da alcuni dei balletti più famosi di Mats Ek e Birgit Culberg, due grandi pilastri della danza neoclassica e contemporanea. Pompea Santoro alla ricerca di giovani coreografi, incoraggiando il loro talento coreografico, in questo programma ha il piacere di introdurre Elisa Insalata, ballerina dell’Eko Dance che proporrà la sua creazione Getting lost within myself.

Programma

Lago dei Cigni tra sogno e realtà: Cor. Mats Ek, Petipa, musica Tchaikovsky

Carlo di Lorenzo, Nicole Gritti, Edoardo Cino.

Le 4 Fate: da La bella Addormentata cor. Mats Ek, Musica, Tchaikovsky

Manuela Gallingani, Virginia Alfonso, Nadine Lobina, Giorgia

Bonetto.

Giselle 1° atto: Cor. Mats Ek, Musica Adams

Alice Capello, Tiziano Pillono, Liam Giacuzzo..

Pas de Danse: Cor. Mats Ek, musiche popolari Svedesi

Edoardo Cino, Sara Barbagli

Getting lost within myself: Cor. Elisa Insalata

Elisa Insalata, Tiaziano Pilloni

Romeo e Giulietta: Cor. Birgit Cullberg musica: Prokofiev

Nadine Lobina, Carlo di Lorenzo,

Finale: cor. Mats Ek, Musica C.Saint-Saens

Manuela Gallingani, Nadine Lobina, Virginia Alfonso, Giorgia Bonetto, Sara Barbagli, Nicole Gritti, Elisa Insalata, Carlo Di Lorenzo, Tiziano Pilloni, Edoardo Cino, Liam Giacuzzo.