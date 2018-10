Don Cola 10th Anniversary by Friends

Venerdì 9 Novembre si ritorna nuovamente in scena più carichi che mai con l’ormai tradizionale e originale “Street Food Party” di Via Cesarea!

Siamo ormai giunti alla quinta edizione di questo evento e per l’occasione festeggeremo insieme a Vincenzo e Fortunato Don’cola Di Marco i 10 anni di attività del Don’cola café!

L’appuntamento è alle 19:00… ad aspettarvi un APERITIVO diverso dai soliti standard, un aperitivo “STREET FOOD” con ISOLE DEL GUSTO installate direttamente in strada, nella nostra bella Via Cesarea!

Don’Cola Café proporrà una selezione tipicamente Made in Sicily… protagonisti gli ARANCINI e i CANNOLI siciliani nel pieno rispetto della filosofia originaria dei vicoli dei mercati di Ballarò e Vucciria

…un particolare ringraziamento a Ghiglione Genova, a Edo’ Shoes e a New Sander’s abbigliamento donna che per questa occasione speciale posticiperanno l’orario di chiusura delle proprie attività commerciali e riserveranno uno sconto particolare dedicato alla serata-evento.

Il tutto sarà accompagnato come ogni anno da una selezione musicale pensata ad hoc per questa serata… con il best of della musica italiana, dance e revival dal 1980 ad oggi!

In consolle…

Marco Trentini DJ

Mingus DJ

Pier DJ

La serata verrà immortalata dagli scatti del Maestro Davide Costanzi (Drec Production)…

Welcome to FRIENDS Party ;-)

per info:

3405832939 (Marco)

3357429708 (Mingus)

3393111722 (Vincenzo)

0105955648 (Don’Cola)