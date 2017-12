Dindo e Cattarossi, violoncello e pianoforte, un concerto al Carlo Felice

Genova. Monica Cattarossi ed Enrico Dindo a Genova per una serata di grande musica. Lei al pianoforte, lui al violoncello, suoneranno brani di Henry Dutilleux (Trois strophes sur le nom de Sacher), Sergej Sergeevič Prokof’ev (Sonata in do maggiore op. 119), Claude Debussy (Sonata in re minore) e Dmitrij Dmitrievič Šostakovič (Sonata in re minore op. 40).

Dindo è direttore stabile dell’Orchestra da camera “I Solisti di Pavia” e insegna al Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano, la Pavia Cello Academy. Cattarossi si è diplomata al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia e ha proseguito lo studio del pianoforte con Jacques Rouvier, Konstantin Bogino e Andrea Lucchesini. È vincitrice di numerosi concorsi pianistici nazionali, internazionali e di musica da camera.

Biglietti da 22,50 euro, inizio alle 21.