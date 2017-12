In Diktat il teatro si fonde con il circo

Genova. Seguire le regole stabilite e compiacere i desideri del pubblico o seguire il proprio diktat interiore? Questo è il dilemma per un’attrice che sul punto di entrare in scena si trova comicamente imprigionata tra il desiderio ossessivo di piacere agli spettatori e le sue stravaganti idee di spettacolo.

Diktat è una tragicommedia la cui protagonista è animata dall’urgenza di esistere su un palco, in cui in 57 minuti, 33 secondi e 68 centesimi nasce, prende forma e muore, replica dopo replica. Sandrine Juglair spazia agevolmente tra acrobazia e clownerie. Per conquistare il pubblico è disposta a usare ogni mezzo, esponendo anche la sua intimità e valicando il confine tra attore e personaggio. La dittatura dello sguardo dell’altro la incatena alle sue ossessioni, obbligandola a eseguire ciò che ci si aspetta da lei. Condannata a recitare per paura di scomparire, è pronta a sfidare il ridicolo affinché il pubblico la scelga, la desideri e la consumi.

Inizio alle 20.30, biglietti da 17 euro.