mercoledì 29 marzo 2017

Il Circolo “Foresti – De Vena” Associazione di Amicizia Italia-Cuba

e l’Associazione Amici di Ponte Carrega

con il patrocinio

del Comune di Genova – Municipio IV Media Val Bisagno

Difesa del Territorio

Cuba – Italia

Esperienze a confronto

Il contributo degli abitanti, resilienza, presidio del territorio, piccoli interventi diffusi e organici.

H 16

Passeggiata informale in Val Bisagno

tra Ponte Carrega, Piazza Adriatico e Via Geirato

(appuntamento in Piazza Adriatico)

H 17,30

Municipio IV Media Val Bisagno

Aula Consigliare, Piazza dell’Olmo 3

Saluti del Presidente del Municipio

Agostino Gianelli

Incontro con

Francisco Alexis Escribano Cruz (Vicepresidente de la Asamblea Provincia del Poder Popular que atiende la Defensa Civil)

José Manuel Reuco García (Jefe del departamento de Relaciones Internacionales del Gobierno Provincial)

Carlos Enrique Rodríguez Lora (Esperto in protezione civile e cultura)

Matteo Dellacasagrande (Ingegneria senza Frontiere, Genova)

Fabrizio Spiniello (Associazione Amici Ponte Carrega)

Brunella Fornasari (Comitato Protezione Bosco Pelato)

Valentina Marin e Paola Salmona (Geomorfolab – Scuola Politecnica DAD)

Terrazzamenti: risorsa o problema?

intervento su canovaccio e contributo

del Prof. Gerardo Brancucci

(Geografia fisica e geomorfologia, Università degli Studi di Genova, DAD)

Moderatore

Giuseppe Pittaluga (Associazione Informale tra Abitanti “VivereInCollina”)

H 19,30

Conclusioni

Giordano Bruschi

L’ingresso e la partecipazione sono gratuiti!

Piazza Adriatico è raggiungibile con i mezzi pubblici 480, 482, 48 scendendo alla Fermata Dalmazia2/Adriatico o con la linea 13 o 14 scendendo alla Fermata Piacenza 5/Ponte Veronelli.

Per raggiungere il Municipio di Molassana si può prendere la linea 48 fino al capolinea di Largo Boccardo oppure sempre con la linea 13 o 14 scendere alla fermata Molassana1/Olmo