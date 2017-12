I Dieci piccoli indiani di Agatha Christie approdano alla Corte

Genova. Considerato ancora oggi il capolavoro di Agatha Christie, Dieci piccoli indiani (E non rimase nessuno) è un testo scritto nel 1936 e adattato per il teatro nel 1943. Un “giallo” dalla perfetta struttura narrativa, capace di tenere sino all’ultimo con il fiato sospeso il lettore/spettatore.

La storia è nota: alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, dieci persone tra loro sconosciute sono state invitate, per vari motivi, su una bellissima isola deserta. Arrivati nelle camere, trovano affissa agli specchi una filastrocca, Dieci piccoli indiani, in cui si racconta come muoiono, uno dopo l’altro, tutti i dieci protagonisti. Una serie di omicidi misteriosi infonde il terrore nei sopravvissuti, che iniziano così ad accusarsi a vicenda fino ad arrivare alla conclusione che l’assassino si nasconde tra di loro. regia di Ricard Reguant.

Biglietti a partire da 17 euro, inizio alle 20.30. Annullata la recita di giovedì 24 novembre.