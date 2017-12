Dieci personaggi, dieci monologhi, una sola attrice in scena all’Altrove

Genova. Venerdì 9 e Sabato 10 dicembre alle 21 al Teatro Altrove va in scena Dieci di Andrej Longo con Elena Dragonetti, premiato come miglior spettacolo, miglior regia e miglior attrice del premio Calandra 2014, menzione speciale al bando Storie di Lavoro 2015.

Dieci è uno spettacolo teatrale in cui dieci personaggi attraverso dieci monologhi si raccontano. In cui dieci vite narrate da dieci voci diverse disegnano quell’universo denso e variegato che è Napoli. Non in quanto area geografica circoscritta ma in quanto realtà universale che racchiude in sé pieghe nascoste dell’animo umano.

Dieci come i dieci comandamenti. A cui ogni monologo è intitolato. E a cui ogni personaggio è legato. Dieci non è solo Napoli. È quella speciale capacità umana che permette di sopravvivere alle condizioni più estreme, di accettare e normalizzare anche l’intollerabile.

È uno spettacolo dentro al quale poter ritrovare una parte della propria fatica di vivere e forse, tra le righe, una possibile via di scampo. E nonostante tutto quello che viene fuori dai racconti è anche una dolcezza, una tenerezza e una poesia che sembra non possano far parte di uomini, donne e bambini così arrabbiati con la vita. In scena una sola attrice a portare il suono di quelle voci che arrivano da strade dentro vicoli scuri, i canti, i rumori, i silenzi.

Inizio alle 21. Biglietti a 11 euro.