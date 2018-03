Diario intimo di una cameriera, debutto assoluto al Sipario Strappato

Arenzano. La compagnia siciliana Teatro Gamma di Catania ha scelto il Sipario Strappato di Arenzano per il debutto assoluto di “Diario intimo di una cameriera“, con la partecipazione della grande Nellina Laganà, in scena nel weekend dal 12 al 14 gennaio 2018, prima dell’importante tournée che porterà la pièce per sei mesi a Parigi.

LO SPETTACOLO

Si tratta di uno spettacolo insolito e originale, liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Octave Mirbeau e interpretato da quattro scatenati attori che in circa 90 minuti (divisi in due atti) riescono a far rivivere «una quantità di figure così stranamente umane che sembrano quasi ossessionarmi» per usare le parole dell’autore. «Davanti a queste maschere ho sentito tutta la tristezza e la comicità dell’essere uomini».

Si può trovare così nello spettacolo quella tristezza che fa ridere, e tutta quella comicità che risolleva e accompagna gli spettatori, con il dovuto distacco, verso le numerose peripezie e gli scherzi della vita.

ATTORI

La regia è di Gianni Scuto e sul palco reciteranno Barbara Cracchiolo, Alessandro Gambino, Domenico Maugeri e Nellina Laganà.

Nellina Laganà è un’attrice teatrale e televisiva, ha recitato in fiction di successo come “Il Commissario Montalbano” o “L’onore e il rispetto” e in capolavori come “Nuovo Cinema Paradiso”. A teatro ha sempre spaziato dai classici greci ai drammi della letteratura, recitando tra gli altri con Katia Ricciarelli e Andrea Tidona. È stata protagonista di un intenso e pluripremiato “Omaggio ad Anna Magnani”.

DOVE E QUANDO

Lo spettacolo sarà in scena al Sipario Strappato di Arenzano in via Marconi 165 venerdì 12 e sabato 13 gennaio alle ore 21, e domenica 14 alle ore 17,30.

Ingresso intero 12 euro, ingresso ridotto 10 euro, tesserati Fita 9 euro.