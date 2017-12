De Gregori canta Dylan, tappa genovese al Carlo Felice

Genova. In occasione dell’uscita dell’album “De Gregori canta Bob Dylan – Amore e Furto”, il cantautore torna in tour, facendo tappa a Genova sabato 19 marzo alle 21 (Teatro Carlo Felice).

De Gregori svelerà l’influenza che la musica di Bob Dylan ha esercitato sul suo repertorio. Un’occasione unica per conoscere meglio De Gregori, il suo essere un fan appassionato ma mai fanatico, e per comprendere il processo creativo che ha sottinteso la realizzazione del suo album. Un omaggio delicato ma anche un manifesto d’amore che De Gregori ha reso all’autore di Blowin’ in the Wind, dopo anni di studio e di traduzione dei suoi testi, realizzate fin da quel lontano 1973 quando reinterpretò Desolation Row, diventata poi via Della Povertà di Fabrizio De Andrè.

Biglietti a partire da 28,75 euro (compresa la prevendita)