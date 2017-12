Daniele Silvestri, debutto nei teatri a Genova

Genova. Daniele Silvestri ha annunciato il suo ritorno e la data del nuovo tour sarà proprio quella genovese. Lo spunto per girare nuovamente l’Italia è il nuovo album di inediti a cinque anni di distanza da “S.C.O.T.C.H.”. Alla pubblicazione del disco fa seguito il primo tour teatrale della sua carriera.

“Per la prima volta in vent’anni di carriera farò un tour interamente teatrale e per la prima volta il lavoro sul live si sta sviluppando contemporaneamente al lavoro sul disco, una sorta di allestimento in progress. Ho voglia di sperimentare, di lasciare che siano le canzoni stesse a trovare la loro collocazione nella scaletta, che mi suggeriscano quale sia il modo migliore per essere presentate al pubblico. Avevo chiesto espressamente alla mia agenzia di provare a organizzare un tour che toccasse ogni regione d’Italia, ma credevo fosse impossibile. E invece ci sono riusciti, mi hanno accontentato e quindi davvero, dalla Valle d’Aosta alla Sicilia, arriveremo ovunque”.

Appuntamento al Politeama genovese il 10 marzo alle 21. Costo dei biglietti 28,75, 34,5 e 40,25 euro.