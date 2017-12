Rapallo. Si intitola Acab, acronimo che in questo caso significa “All comedians are bastards” ed è lo spettacolo di stand up comedy in cui Daniele Raco dà il meglio di sé. Chi lo ha visto solo in televisione ha scoperto solo una minima parte della capacità di Raco di stare sul palco. Nello show live dà il meglio di sé. Risate assicurate. Appuntamento martedì 29 dicembre alle 21 al teatro delle Clarisse. Biglietti a 12 euro.