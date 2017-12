Dal 4 al 6 agosto al Porto Antico c’è il Festival Estivo, concorso musicale per grandi e piccini

Genova. Una grande kermesse musicale giunta alla sua 14esima edizione, che offre la possibilità a solisti e gruppi musicali di potersi esibire in una vera e propria gara musicale con brano inediti.

Dal 4 al 6 agosto in piazza delle Feste al Porto Antico, Festival Estivo. Negli ultimi anni la manifestazione si è arricchita anche con a presenza della categoria “under 16” per valorizzare i più giovani che, in questo caso, gareggeranno con cover.

Apertura cancelli ore 20, l’ingresso è libero, sono previsti posti a sedere.

Il programma prevede: 4 agosto ore 18.30 finale categoria under 12; ore 21 finale categoria under 16; 5 agosto ore 21 finale categoria inediti (1° parte); 6 agosto ore 21 finale categoria inediti (2° parte) + premiazione vincitori under 12 e under 16.

A fine serata verranno richiamati sul palco i primi 5 della categoria inediti che si riesibiranno e verrà decretato il vincitore assoluto 2016.