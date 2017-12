\"Cure vs Smiths\" il nuovo appuntamento della rassegna Rock the Kitchen alla Birreria HB

Genova. Giovedì 2 marzo 2017 alle 20.30 alla Birreria Hb di piazza Dante (via Boccardo; 010542988) torna la rassegna musicale e culinaria “Rock the Kitchen” con un nuovo appuntamento da non perdere per gli appassionati di musica e cucina. Dopo il successo delle precedenti puntate, dedicate a Bob Dylan, Beatles, Rolling Stones e Pink Floyd, continua il viaggio gastronomico alla scoperta dei sapori più forti e sorprendenti del panorama musicale. Una nuova serata e una nuova sfida tra due gruppi che hanno segnato indelebilmente la musica inglese degli anni Ottanta, i Cure e gli Smiths.

Organizzata in sinergia con il negozio Disco Club di Giancarlo Balduzzi, la serata prevede un programma capace di soddisfare l’udito e il palato, grazie a un menu di portate gustose e ricercate che, per sapore e design, rappresentano le sonorità ascoltate. Non mancheranno proiezioni di immagini e filmati, interventi di esperti e, grande novità di questa nuova edizione di Rock The Kitchen, ospiti speciali che intratterranno il pubblico con aneddoti e performance musicali.

Cure vs. Smiths sarà il tema della serata, una sfida tra due icone del rock inglese anni Ottanta capitanate dalle affascinanti figure di Robert Smith e Morrissey. Un’avvincente battaglia a colpi di musica, tra due gruppi tra i più famosi e apprezzati della storia britannica e mondiale. Nati a fine anni Settanta, in piena esplosione new wave, i Cure vantano numerosi dischi di successo, come “The head on the door” e “Disintegration”, dai quali provengono alcuni singoli come “Close to me”, “Lullaby”, “Pictures of you” e “Lovesong”. Formatosi a Manchester nel 1982, gli Smiths in breve tempo sono diventati uno dei gruppi alternative rock più famosi del pianeta, grazie ad album come “The Smiths”, “Meat is murder”, “The queen is dead” e “Strangeways, here we come”; nonostante lo scioglimento della band risalga ormai alla fine degli anni Ottanta, a oggi restano tra i gruppi più ascoltati e amati nel panorama musicale mondiale. Durante la serata in birreria verrà ricostruita la storia delle due band, dagli esordi fino agli ultimi anni, grazie a racconti e aneddoti particolari, proiezioni di filmati e ascolto delle più memorabili hit. Il tutto accompagnato da un menu di portate ricercate e dalle migliori birre HB.

Il prezzo è di 30 euro ed è obbligatoria la prenotazione al numero 010542988.