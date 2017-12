Cucina, acrobazie e confessioni in scena al Teatro della Tosse

Genova. Les 7 doigts de la main presentano al Teatro della Tosse un potente spettacolo di acrobazie culinarie che ha entusiasmato il pubblico di tutto il mondo: in Cuisine & Confessions sette strabilianti attori-acrobati canadesi, in grado di muoversi in armonia come le dita di una mano.

In una cucina funzionante (con tanto di fornelli, lavello, frigorifero e forno a microonde) i sette acrobati esaltano la vita quotidiana nella preparazione di veri manicaretti. La cucina diventa quindi un palcoscenico per straordinari numeri di acrobazia danzata, ad alto tasso di spettacolo e giocati sul tempo di cottura che non perdona.

Inizio alle 20,30, biglietti a partire da 22 euro.