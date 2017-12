Crevari Invade, focaccette e rock all’Anpi di Campenave

Genova. Una tradizione dal 1992, una festa che non è solo cibo e musica, ma anche tanta solidarietà (ogni anno vengono raccolti fondi per acquisto di attrezzature ospedaliere o il ripristino di strade colpite dall’alluvione) e soprattutto ha un marchio di fabbrica inimitabile: le celebri magliette che ogni anno in genovese prendono in giro la moda o l’evento dell’anno (nel 2015 fu Expo).

Crevari Invade torna per tre giorni (17, 18 e 19 giugno) ad animare il Ponente genovese. Un evento che ogni anno ospita sempre più persone (l’anno scorso furono anche duemila a sera) in una location tutto sommato ristretta e non agevole da raggiungere: l’Anpi di Campenave. La strada carrozzabile è molto stretta e i parcheggi sono pochi, meglio arrivare a piedi da Crevari dopo un’ascesa di circa 10 minuti passando per il caratteristico paesino arroccato sopra Voltri.

Gustarsi le celebri focaccette diventa ancora più bello, occorre però armarsi di pazienza: nonostante il tagliacode l’attesa può essere lunga. Ci si può anche orientare sulle proposte alla brace: salsicce, hot dog, braciole eccetera.

Apertura ogni sera alle 20. Dalle 21 in poi spazio alla musica con tre gruppi rock a sera.