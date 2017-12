CreamCafe: “Curiosità, difficoltà e fascino nell’apprendimento dei numeri e del calcolo”

Venerdì della cultura al CreamCafe

31 marzo 2017 h. 16:30 – 17:40

“Curiosità, difficoltà e fascino nell’apprendimento dei numeri e del calcolo”

con Giampaolo Chiappini

Nel seminario, il processo di apprendimento dei numeri e del calcolo su base individuale verrà messo in relazione al processo che, su base storica, ha caratterizzato lo sviluppo dei sistemi di numerazione additivi e posizionali per la quantificazione del mondo reale e dei relativi strumenti e algoritmi di calcolo, e la lenta costruzione di nuovi insiemi numerici, a partire dai numeri naturali.

Il seminario avrà un carattere fortemente divulgativo. Attraverso l’illustrazione di documenti, racconto di aneddoti e curiosità di tipo storico si cercherà di favorire lo sviluppo di un nuovo interesse su temi importanti della cultura matematica e di stimolare una riflessione non formale e non scolastica su di essi.