Crazy Bull: venerdì 19 gennaio il concerto dei Coma_Cose

Genova – Prosegue la rassegna di Goa Boa “BangArang!” con il concerto, di venerdì 19 gennaio 2018 al Crazy Bull di Sampierdarena (via Eustachio Degola 4r, Genova), del duo alternative-rap Coma_Cose. Il tour di presentazione di “Inverno Ticinese”, partito a inizio dicembre al Circolo Magnolia di Milano, terminerà a fine gennaio dopo aver toccato anche Roma, Bologna, Livorno, Napoli e Torino.

I brani dei Coma_Cose spaziano dal rap all’elettronica, raccontando la vita milanese in uno stile che non dimentica il cantautorato italiano: nelle tre canzoni di “Inverno Ticinese”, il duo cita Adriano Celentano (in “French Fries”), Lucio Battisti (in “Anima Lattina”) e Francesco De Gregori (in “Pakistan”). I Coma_Cose sono Fausto Lama, producer, rapper e cantautore, e Francesca “California”, rapper ed ex dj techno e drum ‘n’ bass. Fausto Lama, già conosciuto come “Edipo”, fa parte da tempo della scena rap italiana: dopo diversi album prodotti da etichette indipendenti, firma per la Universal per cui esce nel 2015 “Preistorie di tutti i giorni”, nato sotto la direzione artistica di Dargen D’Amico. Dall’incontro con Francesca prende il via il progetto Coma_Cose, che esordisce a febbraio 2017 con la pubblicazione su Youtube del singolo “Cannibalismo”, a cui seguono “Golgota”, “Deserto” e “Jugoslavia”. I due riscuotono fin da subito successo e, a ottobre dello stesso anno, pubblicano l’Ep “Inverno Ticinese”, per l’etichetta indipendente Asian Fake.

Il concerto inizia alle ore 21.30 (le porte si aprono alle 20). I biglietti sono acquistabili online (https://www.goaboa.it/prodotto/19-01-18-coma-cose-bangarang-genova/) e in cassa la sera stessa. Ulteriori informazioni disponibili via telefono (3776983574), via mail (info@goaboa.it) e sull’evento Facebook (https://www.facebook.com/events/161390431299387/).