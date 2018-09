“Costruire un robot” – Workshop educativo per far “giocare” i più piccoli

Sabato 27 ottobre ad Arenzano, promosso e ospitato dall’agenzia di comunicazione integrata Webdada in via Terrarossa 93, si terrà il workshop guidato da Valeria Cagnina che consentirà a ciascuno dei piccoli partecipanti di realizzare, nel corso di una mattinata di divertimento educativo, un vero robot Strandbeest.

Gli Strandbeest sono robot realizzati con pezzi di tubi elettrici e stoffa inventati dall’artista olandese Theo Jansen, che li lascia girovagare liberi per le spiagge. Uno Strandbeest, infatti – letteralmente “bestia da spiaggia” – si muove e cammina grazie al vento, senza bisogno di nessun motore.

Il laboratorio è rivolto a bambini e bambine, ragazzi e ragazze di età compresa tra i 6 e i 12 anni. Saranno seguiti step by step da Valeria Cagnina, che a soli 17 anni è già una della massime ambasciatrici della robotica educativa in Italia, una disciplina molto popolare in Svizzera e in Germania ma ancora completamente nuova nel nostro Paese. Alla fine del workshop ogni partecipante porterà a casa il suo robot Strandbeest funzionante e, come spiega Valeria Cagnina, anche tante nuove competenze e abilità:

Il laboratorio mette al centro il bambino con la sua creatività, le sue idee, i suoi tempi e la sua personalità. Niente banchi e sedie, nessuna lezione frontale. Solo tanto divertimento perché le materie scientifiche possono essere trasmesse in modo interessante per qualsiasi età. Si applicheranno in maniera divertente anche tecniche di team building, reverse mentoring e collaborazione creativa.

I posti sono limitati e la prenotazione obbligatoria. Iscrizioni aperte fino alle ore 17 del 18 ottobre.

Valeria Cagnina (classe 2001) a 11 anni costruisce il suo primo robot in grado di muoversi evitando gli ostacoli. A 14 anni è speaker al TEDx Milano Women, al CNR di Pisa, al Senato della Repubblica e all’opening conference della Maker Faire Rome 2015. A 15 anni trascorre l’estate al MIT di Boston al Dipartimento di Robotica con il compito di realizzare un robot autonomo in grado di muoversi da solo all’interno di una città simulata, sul modello della Google Car. A 16 anni fonda, assieme al socio Francesco Baldassarre, una scuola dove insegna robotica e tech ai bambini dai 3 anni in su con metodi innovativi, dove aspetto ludico e formativo si integrano.

Webdada è un’agenzia creativa di comunicazione digitale integrata. Da una sede che fa invidia – villa vista mare alle porte di Genova – curiamo l’immagine e la promozione di brand e aziende sviluppando progetti crossmediali e web. Siamo nativi digitali, pubblicitari a tutto tondo, divoratori di novità. Amiamo la comunicazione ben fatta, che non solo sta al passo coi tempi, ma che un po’ riesce anche a cambiarli.