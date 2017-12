Cortex arriva in concerto a Gattorna

Partito il 30 settembre dal MEI di Faenza, il tour di Cortex, “Cortex racconta la musica Tour”, vincitore del bando Sillumina e frutto di molteplici collaborazioni tra le quali la SIAE,e MiBACT (il Ministero dei Beni, delle Attitività Culturali e del Turismo) si appresta a suonare al Cortile Café di Gattorna, in provincia di Genova.

Il tour di Cortex è un progetto di Materiali Musicali con il supporto del MiBACT e di SIAE, nell’ambito dell’iniziativa “Sillumina – Copia privata per i giovani, per la cultura”.

Un cantautore blues lo-fi cinico-romantico, ecco come la critica ha definito Cortex, artista dal diminutivo ruvido estratto dall’anagrafe di Enrico Cortellino. Per il resto il cantautore triestino è un estroso personaggio che canta il blues dei giorni nostri, mettendo in note gli sfoghi, le ansie, e l’ironia della vita quotidiana. Da vero anticonformista dice che “le definizioni gli vanno strette” ed effettivamente il suo carattere non può esser circoscritto ad un genere, perché nel suo songwriting c’è quella follia creativa che lo rende decisamente riconoscibile.

“Mi sento indie” è l’ultimo lavoro in studio di Cortex registrato a Trieste con l’aiuto di Abba-Zabba e mixato a Torino presso M.a.m. studio da Riccardo Parravicini. Nel disco, dove tutti gli strumenti sono suonati dallo stesso cantautore, si evidenzia un interessante featuring con Alberto Bianco che sbuca come ospite nella prima canzone del disco.

Il progetto CORTEX nasce nel 2007 con l’uscita del primo disco omonimo per l’etichetta udinese Arab Sheep. Nel 2008, suonando al Piper di Roma, alla finale del Tour Music

Fest, viene notato da MOGOL che lo premia per i testi, assegnandogli una borsa di studio al C.E.T. Nel 2010 – 2011 si dedica ad auto-produzioni sul web e a suonare dal vivo. Nel 2013 esce Cinico Romantico per Maninalto! Records di Milano, viene definito cantatore blues Lo-Fi ottenendo buone critiche dalla stampa dal web e dalle radio, ad ottobre 2013 viene scelto come artista della settimana da MTV New Generation.

Nel 2014 apre i concerti di Tonino Carotone e suona all’After party del concerto di Manu Chao. A Settembre riceve il premio Superstage al Mei di Faenza come miglior artista emergente dell’anno. Nel 2015 registra il suo terzo album che viene scelto assieme agli elaborati di altri 10 artisti italiani da IRMA Records, in collaborazione con Radio COOP, per far parte della collana “mi sento indie” distribuita in tutta Italia in esclusiva per le librerie Coop. L’album esce ad aprile 2016. Nel 2016 è impegnato in più di 50 live in tutta Italia; a Giugno viene premiato come artista emergente dell’anno in occasione dell’anteprima della festa della musica tenutasi a Mantova e riceve nuovamente una borsa di studio da parte di MOGOL. Vince il premio miglior cover al “Premio Bruno Lauzi Anacapri” per il pezzo il Poeta, alla finale canta con Ron, Fasano e tutti gli ospiti della serata Johnny il Bassotto di Bruno Lauzi. A Settembre apre il concerto di Daniele Silvestri al nuovo MEI 2016. A Novembre vieni invitato da Radio ohm ed il comune di Trino Vc al teatro comunale per tenere un concerto di ludo musica con i bambini. A Febbraio 2017 frequenta il C.E.T. di MOGOL specializzandosi ulteriormente nel campo della composizione.