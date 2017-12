Corso di decorazione floreale al Mercato del Carmine con aperitivo finale

Genova. Tre appuntamenti al Mercato del Carmine per imparare a decorare con i fiori veri e i fiori di carta, non solo per abbellire la tavola, ma anche la casa: mercoledì 23 marzo, mercoledì 6 aprile e mercoledì 20 aprile alle 17,30. Al termine un aperitivo tutto ligure, secondo lo stile del Mercato del Carmine.

I corsi – ma si può scegliere anche uno solo degli incontri – sono tenuti da Fiorella Gaggero e Paola Scoccimarro, insegnanti dell’Edfa, la famosa scuola di decorazione floreale di via Dodecaneso a Genova, due vere artiste nel campo della decorazione floreale, che vantano riconoscimenti sia in Italia sia all’estero per la loro bravura.

Il primo appuntamento (23 marzo) riguarda la confezione di un centrotavola e la decorazione della tavola pasquale; il secondo (6 aprile) è incentrato sulla realizzazione dei fiori di carta, bellissimi e originali, utili per qualunque tipo di decorazione e poco costosi; il terzo (20 aprile), in prossimità del “mese delle comunioni”, verterà sulla realizzazione di un bouquet di primavera con fiori stagionali.

L’iscrizione ai tre appuntamenti del corso costa 50 euro per persona (aperitivi compresi), a una sola lezione 20 euro per persona.

Per iscriversi: telefono 0102469184.