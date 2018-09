Conferenza “Genova sconosciuta: un patrimonio tuttora esistente”

Martedì 2 ottobre alle ore 17 nell’Aula San Salvatore in piazza Sarzano, dall’uscita della metropolitana, A Compagna nell’ambito delle conferenze “I Martedì de A Compagna”, che l’antico sodalizio cura da oltre quarant’anni, promuove il secondo appuntamento del ciclo 2018 – 2019 con don Claudio Paolocci dal titolo “Genova sconosciuta: un patrimonio tuttora esistente”.

Il tema della conferenza è di fatto il titolo di un progetto culturale permanente che – attraverso gli attuali strumenti tecnologici – potrà divenire un museo interattivo della città e del territorio. Si richiama l’attenzione del genovese, ancor prima che del turista, e soprattutto di coloro che desiderano conoscere la storia della loro città, a riscoprire nell’attuale tessuto urbano una serie di persistenze che si dicono perdute ed invece ancora esistono.

Questo incontro presenta un breve tour e collega poi una serie di opere d’arte dall’odierna sede, spesso museale, nelle quali si trovano alla sede originale per cui furono realizzate. Un invito a scoprire passando per le nostre strade un patrimonio di storia, curiosità, personaggi, arte.

Queste cose ci saranno raccontate da don Claudio Paolocci, che dal 1983 è prefetto della biblioteca Franzoniana, la prima biblioteca pubblica della città, aperta nel 1749. Essa custodisce oltre 350.000 volumi e tra essi manoscritti in greco, ebraico, arabo, latino e italiano a partire dal X secolo. Tra essi vi è anche il più antico manoscritto conosciuto in lingua genovese.

La conferenza si tiene nell’Aula San Salvatore della Scuola Politecnica dell’Università di Genova in Sarzano (350 posti a sedere). Si tratta della chiesa sconsacrata che è sulla piazza ed è raggiungibile, oltre che con la metropolitana, da piazza Carignano percorrendo il ponte di Carignano (via Ravasco) oppure lungo la direttrice piazza Dante, Porta Soprana, via Ravecca, Sarzano.