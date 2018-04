Conferenza di Alberto Diaspro: “Rivoluzione umanoidi”

Genova. L’intervento verterà sul sempre maggiore impatto degli umanoidi, intesi come robot, nella società contemporanea e dell’immediato futuro, attraverso un viaggio nelle rivoluzioni scientifiche fino allo sviluppo recente della robotica. Dai materiali intelligenti alle bioplastiche, dalla super vista molecolare al grafene, legheremo le conquiste scientifiche e tecnologiche moderne a esseri umani fantastici e artificiali.

Alberto Diaspro

Istituto Italiano di Tecnologia e Università di Genova.

Alberto Diaspro è “deputy director”, direttore di Nanofisica e del Nikon Imaging Center all’IIT e Professore di Fisica applicata al Dipartimento di Fisica dell’Università di Genova. Ha pubblicato oltre 350 articoli su riviste internazionali e 6 libri con oltre 9000 citazioni (H=46). Il suo gruppo di ricerca è leader mondiale in nanoscopia ottica e biofisica alla nanoscala. Alberto Diaspro ha ricevuto l’Emily M. Gray Award per i “significativi contributi internazionali alla formazione in biofisica” ed è Presidente del Consiglio Scientifico del Festival della Scienza.

