Concerto di Stephanie Niceforo al Cezanne

Genova. Sabato 15 Aprile 2017, dalle ore 21.30, il Cezanne Disco Club di Genova (via Cecchi 7 rosso, tel. 010.54.16.07, sito www.cezannedisco.it) serata speciale con il concerto della giovane cantante arenzanese Stephanie Niceforo, 21 anni, che con la sua bellissima voce, che ha conquistato anche programmi come The Voice of Italy, proporrà cover italiane e straniere. A seguire serata disco: alla console dj Fabrizio Cignetti, dj Allerino e al vocalist Franco Nativo. Non mancherà la cena al fornitissimo buffet del Cezanne, con piatti di stagione preparato dalla cuoca Denise. Cena a buffet compresa nel costo della prima consumazione a 15 euro. Per prenotazioni (anche whatsapp): 3474224027.