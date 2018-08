Concerto di apertura “Aspettando il Rigoletto”

Le più belle arie del “Rigoletto” interpretate dai giovani cantanti che hanno partecipato alla masterclass di formazione condotta dal maestro Roberto Servile, baritono di fama mondiale e che parteciperanno alla recita dell’omonima Opera.

Pianista: Sirio Restani

Narratore: Luca Schieppati

Luci e allestimento scenico: Ad’Hoc

Musiche di Giuseppe Verdi su Libretto di Francesco Maria Piave

Visto il grande successo della manifestazione “Rapallo al Pianoforte” a cui hanno partecipato anche alcuni cantanti lirici del cast del Rigoletto, Rapallo Opera Festival ha deciso di portare in piazza Da Vigo lo spettacolo, inizialmente previsto al Teatro di Villa Tigullio.

Pertanto venerdì 3 agosto alle ore 21,15 i cittadini e gli ospiti di Rapallo potranno godere di una anteprima di grande valore artistico in totale gratuità. Il pubblico sarà introdotto all’argomento e guidato nell’ascolto delle pagine più importanti dell’opera dal Maestro Luca Schieppati.

“Si tratta di un’operazione di divulgazione culturale che il Rapallo Opera festival ed il Comune di Rapallo hanno deciso di offrire gratuitamente ad un pubblico il più vasto possibile, affinchè non soltanto i cultori dell’Opera lirica possano apprezzare ma anche un pubblico non particolarmente avvezzo all’ascolto del nostro melodramma italiano.

Operazione che si pone nel recupero del nostro patrimonio culturale e che dimostra l’interesse e la volontà divulgativa dell’Amministrazione Comunale per gli eventi di alto profilo artistico.

“Dopo il favoloso successo di Rapallo al Pianoforte e l’entusiasmo dimostrato dai concittadini e dai molti turisti presenti abbiamo deciso, in accordo con gli organizzatori di Rapallo Opera Festival, di riportare tra la gente l’evento Aspettando Rigoletto, certi anche i più lontani dal mondo lirico in questo modo si avvicineranno naturalmente ad esso”, sostiene l’assessore al turismo Elisabetta Lai, da sempre sostenitrice dell’importanza dell’opera e promotrice degli spettacoli a Rapallo ed in Liguria.