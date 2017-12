Con l’amore non si scherza: al Duse la nuova produzione dello Stabile

Genova. Una nuova produzione del Teatro Stabile di Genova debutta martedì 14 aprile: Con l’amore non si scherza di Alfred De Musset, che sarà in scena al Teatro Duse sino a domenica 3 maggio. (Annullata la recita del primo maggio)

Uno dei capolavori del teatro romantico francese, una commedia attraversata dai fremiti di un personale amore che stava per finire. Alfred de Musset era allora poco più che ventenne, proprio come il suo protagonista Perdican che il padre vorrebbe sposare alla cugina Camille. Ma lei, pur essendo creatura fatta per vivere e per amare, dopo quattro anni di convento crede di aver imparato dall’esperienza di una compagna a diffidare dell’amore e della vita. Per questo, Camille risponde con freddezza alle dichiarazioni d’amore di Perdican. E costui, indispettito, si rivolge allora a corteggiare Rosette, un’amica d’infanzia, la quale, nello spietato gioco delle schermaglie d’amore, finirà con l’assumere il ruolo del “capro espiatorio”; con il risultato che la sua morte separerà per sempre i due innamorati.

Gli uomini sono tutti bugiardi, incostanti, falsi, chiacchieroni, ipocriti, orgogliosi e sciatti, sprezzanti e lussuriosi;

le donne sono tutte perfide, artefatte, vanitose, curiose e depravate;

il mondo non è che una fogna senza fondo in cui le foche più informi si arrampicano e si contorcono su montagne di fango, ma c’è nel mondo una cosa santa e sublime, ed è l’unione di due di questi esseri così imperfetti e brutti.

In amore veniamo spesso ingannati, feriti e resi infelici;

ma amiamo, e quando ci troviamo prossimi alla fine, ci volgiamo indietro e diciamo: spesso ho sofferto, talvolta ho sbagliato, ma ho amato.

La regia è di Massimo Mesciulam. Interpreti Roberto Alinghieri, Jacopo Bicocchi, Rachele Canella, Andrea Di Casa, Nicolò Giacalone, Alice Giroldini, Orietta Notari e Roberto Serpi. Le scene e i costumi sono di Guido Fiorato, le luci di Sandro Sussi.

All’inizio del 1834, Alfred de Musset (1810 – 1857) faceva ritorno a Parigi da Venezia, triste per le continue incomprensioni con George Sand e ancora ammalato per i postumi del tifo. Fu appunto in quella occasione che gli amici – come ricorda nelle sue memorie il fratello Paul – lo spinsero a occuparsi della scrittura di Con l’amore non si scherza: «Lo impegnammo a scrivere, a mo’ di passatempo e per stabilizzare lo stato del suo spirito, un proverbio in prosa». «Da tempo – aggiunge Paul – egli aveva abbozzato il piano di una commedia dal titolo provvisorio di Camille et Perdican. Ne aveva anche redatto un’introduzione in versi; ma ora, inteso a non forzare con esorcismi la propria musa, egli convertì quei pochi versi in prosa». Nacque così On ne badine pas avec l’amour: commedia tragica pubblicata da Alfred de Musset il 1° luglio 1834, ma messa in scena alla Comédie Française solo dopo la sua morte, il 25 novembre 1861.

Per lo spettacolo sono validi tutti gli abbonamenti oltre che le consuete agevolazioni per studenti e gruppi.

La domenica l’orario è alle 16. Lunedì riposo.

Prezzi: 25 e 17 euro.