Comicità in pista al Caribe Club con Enzo Paci e Swinguys

Sabato 25 marzo 2017, a partire dalle ore 21, il Caribe Club di Puntavagno (Corso Italia 3) propone una serata all’insegna della comicità che avrà come protagonisti principali l’attore e comico Enzo Paci e il gruppo di ballo di fama mondiale Swinguys Academy, danzatori swing, lindy hop e boogie woogie guidati da Filippo Buccomino e Tiziana Sperzagni. Una serata che unisce danza e comicità, due mondi solo apparentemente lontani. «Imparare a danzare non è semplice – spiega Rocco Mariani, direttore del Caribe Club – Il ballo è impegno, costanza e sacrificio. Ma nulla sarebbe possibile senza un po’ di sano divertimento e un pizzico di follia, soprattutto nel ballo latino. Imparare con il sorriso è essenziale».

Alle 21.45, direttamente da Colorado Cafè, Enzo Paci si esibirà in sketch comici, mentre gli Swinguys animeranno la serata con esibizioni di swing e boogie woogie dal divertimento contagioso, che coinvolgeranno tutto il pubblico in sala. Caratterizzati da una grande energia e allegria, i loro show mischiano l’eleganza della salsa alla grinta esplosiva dello swing e per questo sono famosi in tutto il mondo. Una serata che diventerà un appuntamento fisso nel programma del Caribe:

«Con questa serata la nostra scuola apre le porte alla comicità – continua Mariani – questo evento farà da apripista a un format che inaugureremo ad aprile che avrà come protagonisti i comici liguri. Grazie alla partecipazione di Alessandro Bergallo e Max Garbarino, il Caribe si tingerà di comicità, con una serie di appuntamenti di cabaret che avranno come tema comune l’universo della danza».

Durante la serata, sarà ospite anche il gruppo Quiero Kizomba, che presenterà in anteprima il nuovo show; ci sarà una sala dedicata alla musica anni ’70, ’80 e reggaeton. Nella sala Miami serata di musica country insieme ai Wild Angels Zena e dj Mack. La serata inizia già alle 21, prima dello show di Paci, con lo swing.

Ingresso alle ore 21 a euro 15 comprende spettacolo di cabaret, consumazione, spettacolo degli Swinguys e show di kizomba. Ingresso dopo le 22.30 a euro 10 con consumazione. Per info: 335207103.