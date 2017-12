ColorataCena in piazza Matteotti a Genova contro l’omofobia

Genova. Ritorna ColorataCena. Il social mob di ColorataMente che consente di mangiare insieme e dare un segnale contro l’omofobia. Appuntamento il 14 maggio in piazza Matteotti. Le tavolate saranno colorate di rosso, arancione, giallo, verde, blu e viola, come la bandiera arcobaleno.

Dalle 20 si animeranno 12 tavolate colorate. Chi vuole partecipare troverà tutto il necessario per mangiare (tovaglie, tovaglioli, piatti, bicchieri, posate), ma – fanno sapere gli organizzatori – dovrà portare voglia di convivialità, il cibo (preparato a casa o comprato non importa), le bevande (che sono anche a disposizione in uno stand dell’organizzazione), sacchetti per la spazzatura.

Per iscriversi occorre inviare un’email a coloratacena@gmail.com indicando il numero dei partecipanti e, se possibile specificare il colore degli abiti o il colore della tavola dove ci si vuole sedere. A fine serata è richiesto di sparecchiare e mettere la spazzatura nei sacchetti, differenziando i rifiuti.