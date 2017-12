Clown, musica e comicità per il capodanno di Arenzano

Arenzano. Piazza Mazzini e le vie del centro storico, sono la location per festeggiare l’ultima giornata del 2016: sorprese, musica e divertimenti.

A partire dalle 17 il centro storico, in via Bocca, sarà animato dallo show “2017 Lezioni di Galateo”. Spettacolo educativo e divertente per adulti e bambini, in cui il clown “conte Patacchi”, un nobile decaduto, si propone di educare i più piccoli alle buone maniere per l’anno nuovo . Questo proposito, però, si scontrerà ben presto con la sua follia e il diverso modo di interpretare il Galateo. Il vero motore dello spettacolo è la continua interazione col pubblico e la capacità del “Conte” di improvvisare continuamente situazioni comiche.

A seguire, dalle ore 18 “Marabù” colorerà di giochi e magia le vie del centro storico della cittadina ligure, con uno spettacolo comico di giocoleria, pensato per i bambini, ma che divertirà e coinvolgerà anche gli adulti. Un mix di performance tecniche e situazioni rocambolesche dove nulla sembra funzionare, ma grazie all’aiuto del pubblico ogni cosa pian piano ritrova il verso giusto.

Alle 21.30 sul lungomare in piazza Mazzini un “Paese in gioco” con il clownsulente Giacomo Gosti e la trampoleria di Marco Strada.

Dall’irriverenza giocoliera alla musica.

Alle 22, a due ore dal conto alla rovescia, salirà sul palco Bernard M. Snyder con il suo “One man band show”. Un’ora all’insegna della bella musica con un grande artista internazionale, noto al pubblico per la partecipazione ai street festival europei e talent televisivi. Già perché quello di Bernard è un vero talento, musicista capace di suonare più strumenti musicali e cantare contemporaneamente. Molti, dunque, gli artisti che si alterneranno e allieteranno il pubblico tra brindisi, cori e balli.

Alle 23, in attesa del countdown saliranno sul palco i “No Name”. Gruppo con una vastissima esperienza live alle spalle, con ben oltre 600 concerti all’attivo, fondato nel 1990 dal cantante/chitarrista Renato Pastorino e dal batterista Mauro Vigo, vanta un ottimo riscontro da parte del pubblico che ama il rock e la dance dei tanto amati anni ’70. Poco dopo la formazione della band i “No Name” pubblicano il loro primo demotape e nel settembre 1994, dopo l’ingresso nel gruppo del tastierista Lorenzo Gazzano, ne pubblicano un secondo.

Durante questi anni il loro successo cresce incessantemente e li rende protagonisti dei più bei locali del Nord-Ovest; le loro esibizioni live non si fermano e dall’inizio del 2000 aumenta incredibilmente il numero di concerti. Così, oltre ai 150 locali in cui si sono esibiti dagli inizi della carriera ad oggi, si aggiunge un’altra cornice suggestiva. Il repertorio della band prevede brani rock-dance ’70-’80, scelti ad hoc per l’evento, in quanto il leit motiv della serata sarà divertirsi, ballare e scatenarsi sui brani che hanno fatto la storia della musica, nell’attesa del brindisi augurale.

La loro musica, sarà quindi capace di coinvolgere gli spettatori per trascorrere una serata all’insegna del divertimento, tra gli ospiti anche il cantante “Bum-cha”.

A mezzanotte brindisi e panettone per tutti.

Ma non mancheranno altri colpi di scena. Conosciuto al grande pubblico per la partecipazione a famosi programmi televisivi salirà direttamente sul palco di Arenzano a suon di battute e gag anche un graditissimo ospite comico a sorpresa.

Il Comune per arricchire la proposta di eventi per i festeggiamenti del nuovo anno anno, offre ai suoi cittadini un’ora di esilarante spettacolo con l’artista Maurizio Marchetti e il suo “Ciro Cavallo show”. Appuntamento dunque, domenica 1 gennaio alle 17.00 in via Bocca per assistere ad uno show divertente, in cui Marchetti darà vita al suo personaggio rocambolesco. Dopo trent’anni da showman sulle più prestigiose navi da crociera, dopo una serie di successi e incassi senza precedenti; Ciro Cavallo dà una svolta alla sua esistenza: la vita da strada. Così con un sacco a pelo e il suo materiale si esibirà in performance provocatorie ed irriverenti. Tra molteplici colpi di scena e improbabili numeri da circo, Ciro animerà il centro storico. Provocatorio, esuberante, critico sui canoni del’intrattenimento dei giorni d’oggi, lo spettacolo è stato diretto da uno degli artisti di strada più famosi a livello europeo, Peter Weyel.