Circumnavigando Festival non solo a Genova, “trasferte” a Camogli e Rapallo

Genova. Al via lunedì 26 dicembre 2017 la XVII edizione di Circumnavigando Festival, che porta a Genova e in Liguria un ricco programma di appuntamenti, tra l’Area Mandraccio e il Tendone da Circo nell’area del Porto Antico, il Teatro Altrove, fino al Teatro Sociale di Camogli e Piazza da Vigo, a Rapallo.

Il via ufficiale alle 15.30 al Porto Antico/Area Mandraccio con il Teatro Viaggiante e lo spettacolo “La Famiglia Mirabella”, che racconta le dinamiche familiari e l’impossibile equilibrio tra armonia, divergenze e condivisioni. Uno spettacolo comico e acrobatico, che ha portato la compagnia a vincere il Premio Takimiri e a partecipare, negli anni, alla trasmissione televisiva Colorado.

Alle ore 17.00, e nuovamente alle 21.00, aprirà il Tendone da Circo al Porto Antico, Area Mandraccio, con il Circo Zoé e lo spettacolo “Naufragata”, che sarà replicato sotto al Tendone per tutta la durata del Festival. Una ballata che racconta l’impossibilità di arrivare e di ripartire per sentirsi vivi, come una nave che naviga in un viaggio in cui l’equipaggio segue il ritmo dei tamburi.

Mercoledì 27 dicembre alle ore 16.00 il Teatro Viaggiante e “La Famiglia Mirabella” porteranno il meglio del circo contemporaneo fuori Genova, arrivando per la prima volta in Piazza da Vigo, a Rapallo. Alle 17.00 e alle 21.00 si ritorna sotto al Tendone, dove la Compagnia italo-portoghese Sarabanda porterà in scena la NUOVA PRODUZIONE di Boris Vecchio, Direttore Artistico di Circumnavigando Festival, incantando il pubblico con “Sentido”: l’emozionante incontro tra tre personaggi e il conflitto nella loro ricerca di equilibrio. Lo spettacolo entra nel mondo della drammaturgia teatrale in piena commistione con la libertà e la poeticità del movimento, elementi che caratterizzano sempre più il Circo Contemporaneo di oggi.

Il programma prosegue alle 21.00 al Teatro Altrove, dove il Collettivo Fabbrica C presenterà il WORK IN PROGRESS “I Minuetti”, uno spettacolo capace di coniugare tempo, circo, danza, acrobazia e poesia, nella ricerca di uno sguardo fresco, innovativo e poetico su come nel secolo XXI le generazioni si rapportano con il Tempo.

Giovedì 28 dicembre sarà una giornata ricca di appuntamenti: si inizia alle 17.00, nuovamente con la Compagnia Sarabanda e “Sentido” sotto al Tendone da Circo, per poi spostarsi nel Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, uno dei palazzi più importanti della città fulcro delle principali attività culturali del capoluogo ligure, insieme all’artista Skizo, giovane autore marocchino reduce dal progetto europeo Arts’R’Public, che ha coinvolto diversi paesi e artisti e di cui Sarabanda è stata partner. Skizo presenterà la PRIMA NAZIONALE di “Tik Tak”: un progetto di “circo in esterno” che condivide il cammino di un personaggio che, attraverso l’incontro di arte e cultura, ha trovato l’energia per cambiare vita, direzione, prospettiva.

Alle 21.00 si tornerà al Teatro Altrove, con il Collettivo Fabbrica C e “I Minuetti”, e sotto al Tendone da Circo, insieme al Circo Zoé e lo spettacolo “Naufragata”. Torna protagonista anche quest’anno il Teatro Sociale di Camogli, che alle 21.00 ospiterà la “Nuova Barberia Carloni” di Teatro Necessario: uno spettacolo che unisce teatro, musica e divertimento nella cornice di una vecchia barberia di provincia, ritrovo preferito dai signori, tra gli aneddoti balzani del fidato barbiere.

Circumnavigando Festival GROW UP, rassegna internazionale di Circo Teatro, sarà a Genova fino al 7 gennaio 2018. IL PROGRAMMA COMPLETO è disponibile sul sito: www.sarabanda-associazione.it

Ideato e prodotto dall’Associazione Culturale Sarabanda di Genova con la direzione artistica di Boris Vecchio, Circumnavigando Festival internazionale di Circo Teatro è uno dei primi nati in Italia. A indiscussa testimonianza dell’importante ruolo culturale e sociale che ricopre a livello nazionale e internazionale, è stata concessa per la presente edizione la V Medaglia del Presidente della Repubblica. Il Festival ha il patrocinio del Parlamento Europeo, del Ministero degli Affari Esteri e della Camera di Commercio di Genova, e vanta il sostegno di Comunità Europea, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e Turistiche, Regione Liguria, Comune di Genova, Comune di Rapallo, Compagnia di San Paolo nell’ambito dell’edizione 2017 del bando “Performing Arts”, Porto Antico S.p.A., Iren, Coop Liguria, Tasco S.r.L..

PREVENDITE 2017: online (www.ciaoticket.it) e negli uffici turistici IAT a Genova (Via Garibaldi e Porto Antico, h 9-17.30 esclusi 25/12/17 e 01/01/18). Sono attive convenzioni con riduzioni per i possessori di Card Amici della Sarabanda, Carta Socio Coop Liguria, Card TouringClub Italia e per dipendenti IREN.

Attive inoltre la promo Acquario e la promo Ducale/mostra.

Tutti i dettagli sul sito: www.sarabanda-associazione.it.