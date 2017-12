I circensi interpretano Cenerentola

Genova. Una celebre fiaba rivisitata attraverso immagini, luci, colori, effetti speciali e numeri circensi. Scenografie imponenti, una trentina di performer provenienti da tutto il mondo e oltre 250 costumi. La compagnia spagnola fondata nel 1995 da Abel Martin, “a metà strada fra Le Cirque du Soleil e Walt Disney”, porta in scena Cenerentola sul palcoscenico del Politeama Genovese.

Nata come formazione di teatro di strada e spettacoli circensi per bambini, la compagnia si è affermata per i suoi show che non utilizzano animali veri ma sofisticati animatronics, che hanno ottenuto riconoscimenti internazionali.

Una curiosità: il costume che Cenerentola indosserà per andare al ballo di corte sarà ornato da oltre 5 mila strass che verranno montati su una speciale struttura di sostegno in fili di titanio necessaria per permettere all’attrice che interpreterà il ruolo di muoversi e ballare nonostante i quasi 20 chilogrammi di peso dell’intero costume.

Biglietti da 15 euro. Gli orari di inizio spettacolo: venerdì ore 21; sabato ore 16 e ore 21; domenica ore 16.