Cinghiali in città – fauna selvatica in ambiente urbano

Mercoledì 12 Aprile alle ore 18 presso la Sala Gradinata dell’Informagiovani al Piano Porticato di Palazzo Ducale si svolgerà l’evento “Cinghiali in città” organizzato dall’associazione Zeus – Divulgazione Scientifica a Genova.

Negli ultimi anni sono aumentati notevolmente gli avvistamenti di cinghiali in città, che, scendendo dalle alture, si sono spesso ritrovati in zone urbane densamente popolate e trafficate, senza mostrare, apparentemente, particolare timore o atteggiamenti aggressivi.

Quali sono le cause di queste incursioni? Ci sono dei pericoli per noi “abitanti di città”? Cosa possiamo fare e quale potrebbe essere la soluzione al problema?

Ne parleremo con Andrea Marsan, zoologo e biologo, professore dell’Università degli Studi di Genova (Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita, DISTAV), tra i massimi esperti nazionali di fauna selvatica.

L’evento ha ottenuto il patrocinio dell’Università degli Studi di Genova e dell’associazione Italia Unita per la Scienza.

L’evento è gratuito e aperto al pubblico.

Per ulteriori informazioni:

Evento Facebook “Cinghiali in città” https://www.facebook.com/events/1300647509983226/

Pagina Facebook Zeus https://www.facebook.com/zeus.scienza/

Email info@zeusgenova.it