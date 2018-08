“Cinema sotto le Stelle” – II edizione

Prosegue anche tutto agosto l’arena estiva a Palazzo Ducale e grazie al successo ottenuto finora il Cinema Sivori rimane aperto tutto il mese (la chiusura estiva è stata annullata), permettendo così di replicare al chiuso quasi tutti i film in programma la sera prima all’aperto. Esempio: Toglimi un dubbio viene proiettato mercoledì 1 agosto al Ducale e giovedì 2 agosto al Sivori.

Circuito Cinema Genova risponde così alla grande affluenza di pubblico registrata durante il mese di luglio (con otto serate da tutto esaurito), segno del gradimento ottenuto anche quest’anno dalla rassegna “Cinema sotto le stelle”, organizzata in collaborazione con Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura Genova.

Sono film di qualità da vedere nel salotto culturale della città, tra le colonne del cortile maggiore di Palazzo Ducale, in pieno centro città. Da segnalare, inoltre, la riapertura del cinema Odeon l’11 agosto, mentre Ariston e Corallo tornano in attività il 30 agosto (per il City arrivederci al 6 settembre).

Arena Ducale

All’Arena Ducale nel mese di agosto la seconda parte di “Cinema sotto le stelle 2018” prevede ventotto titoli, ogni sera uno diverso, con alcuni appuntamenti speciali: sei anteprime, una serata dedicata alla pittura e la proiezione di un classico come 2001: Odissea nello spazio di Stanley Kubrick. Il calendario è stato concepito con l’idea di offrire un panorama variegato in grado di accontentare tutti i gusti del pubblico: cinefili, famiglie e anche i turisti di passaggio in città. I film iniziano alle ore 21:15 e i posti a sedere sono 200.

Si comincia mercoledì 1 agosto con Toglimi un dubbio, una commedia francese diretta da Carine Tardieu, su un uomo alla ricerca del padre biologico.

Lunedì 6 agosto è l’occasione di vedere sul grande schermo un film capitale nella storia del cinema, 2001: Odissea nello spazio di Stanley Kubrick (1968), quasi un saggio sul rapporto dell’uomo con la tecnologia e sul destino dell’umanità.

Martedì 7 agosto si prosegue con la rassegna “La grande arte” di cui, dopo Loving Vincent e Caravaggio. Anima e sangue proposti a luglio, si proietta Hitler contro Picasso di Claudio Poli con la voce di Toni Servillo, sulle opere trafugate durante la dittatura nazista, con la spartizione di capolavori tra Adolf Hitler e Hermann Göring (un Bellini a te, un Botticelli a me).

Sabato 11 agosto è in programma la prima anteprima in contemporanea all’Arena Ducale e al cinema Odeon, che riapre proprio l’11 agosto con questo titolo: Ant-Man & The Wasp di Peyton Redd, nuova avventura dei due supereroi in grado di rimpicciolirsi.

Domenica 12 agosto altra anteprima all’Arena Ducale e al cinema Odeon: l’atteso musical con le musiche degli Abba Mamma mia! Ci risiamo, il seguito di Mamma mia uscito dieci anni fa, sempre con Meryl Streep grande protagonista.

Lunedì 13 agosto terza anteprima all’Arena Ducale e all’Odeon con Come ti divento bella, una commedia su una ragazza introversa e insicura che si risveglia dopo una caduta convinta di essere sexy, spiritosa e irresistibile.

Giovedì 16 agosto all’Arena Ducale e all’Odeon doppia anteprima di Resta con me di Baltasar Kormákur, sulla storia vera di una donna alla deriva nell’Oceano Pacifico, a bordo di una barca gravemente danneggiata da un uragano, tempesta durante la quale suo marito si è gravemente ferito.

Sabato 18 agosto, questa volta solo all’Arena Ducale, anteprima di Teen Titans Go! Il film, un film di animazione dedicato ai supereroi lanciati da una serie tv: l’inizio è eccezionalmente anticipato alle ore 20,15 in favore dei bambini.

L’ultima anteprima di agosto all’Arena Ducale è fissata giovedì 23 agosto (venerdì 24 agosto al Sivori) per Il maestro di violino di Sérgio Machado, sulla storia vera di un’orchestra sinfonica nata in una delle più estese e pericolose favelas di San Paolo, in Brasile (La mélodie ne è il remake).

Gli altri titoli sono una scelta dei film più apprezzati nel corso della stagione, da Dogman di Matteo Garrone (Marcello Fonte vincitore della Palma d’oro come migliore attore) a L’ora più buia con Gary Oldman nei panni di Churchill, Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino (Oscar 2018 per la sceneggiatura), l’immaginifico La forma dell’acqua di Guillermo del Toro, Tre manifesti a Ebbing. Missouri con la prova magistrale di Frances McDormand (Oscar 2018 come migliore attrice protagonista), Visages Villages di Agnès Varda e JR, un viaggio nella Francia contemporanea per conoscere la vita vera di chi sta fuori dal centro e quindi fuori dai riflettori.

Cinema Sivori

Al cinema Sivori è programmata la maggior parte dei film previsti il giorno prima all’Arena Ducale. Si comincia martedì 31 luglio e mercoledì 1 agosto con L’insulto di Ziad Doueiri, proiettato lunedì 30 luglio al Ducale.

L’unica anteprima è venerdì 24 agosto Il maestro di violino mentre sono previsti tre film sull’arte: Hitler contro Picasso mercoledì 8 agosto, Caravaggio. Anima e sangue domenica 12 agosto e Loving Vincent giovedì 16 agosto.

La sala Filmclub oltre ai titoli di qualità ripropone anche film di nicchia, spesso produzioni indipendenti:

Il giovane Karl Marx di Raoul Peck da sabato 18 a lunedì 20 agosto, sull’incontro del grande pensatore tedesco con Friedrich Engels

Un sogno chiamato Florida da martedì 21 a giovedì 23 agosto con Willem Dafoe, un film indie americano su un gruppo di bambini di 6 anni che scopre la libertà nelle lunghe giornate assolate delle vacanze estive

La terra di Dio di Francis Lee da venerdì 24 a domenica 26 agosto (vietato ai minori di 14 anni), sull’arrivo di un giovane migrante in una fattoria di cui sconvolgerà gli equilibri

TARIFFE ARENA

intero 7 €, ridotto 6 € (Many Movies Card Young, Campus, Cus universitari), validi gli Abbonamenti

Anteprime: intero 8 €, ridotto 7 € (militari e ragazzi), 6,50 € (Many Movies Card Family, Young, Campus, Cus universitari) , validi gli abbonamenti CIRCUITO CINEMA GENOVA

Eventi La Grande Arte: unica 8€ validi gli abbonamenti CIRCUITO CINEMA GENOVA

Biglietteria. Ė possibile acquistare i biglietti: – online tramite il sito circuitocinemagenova.com – presso i cinema SIVORI (t. 010 5532054) dalle 16 in poi – presso la biglietteria dell’ARENA ESTIVA a Palazzo Ducale da mezz’ora prima dell’inizio dello spettacolo

IN CASO DI PIOGGIA LE PROIEZIONI VERRANNO ANNULLATE. IL BIGLIETTO NON È RIMBORSABILE

TARIFFE SIVORI

intero 7 €, ridotto 6 € (Many Movies Card Young, Campus, Cus universitari), validi gli abbonamenti

Anteprime: intero 8 €, ridotto 7 € (militari e ragazzi) – 6,50 € (Many Movies Card Family, Young, Campus, Cus universitari) , validi gli abbonamenti CIRCUITO CINEMA GENOVA

Eventi La Grande Arte: unica 8 €, validi gli abbonamenti CIRCUITO CINEMA GENOVA

TARIFFE FILMCLUB feriale 5 €, prefestivo e festivo 6 €