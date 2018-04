Cineforum \"Che Coss\'è l\'Amor\" proiezione del film \"REVOLUTIONARY ROAD\" di Sam Mendes

Ritorna al suo terzo appuntamento la rassegna di film “Che coss’è l’Amor” commentati dagli psicoterapeuti del Centro Studi Terapia della Coppia e del Singoilo CSTCS con la pellicola “REVOLUTIONARY ROAD” di Sam Mendes.

Protagonisti del film pluripremiato, basato sull’omonimo romanzo del 1961 di Richard Yates, troviamo Leonardo DiCaprio e Kate Winslet (Golden Globe per questo film, come migliore attrice protagonista), che tornano a recitare assieme a 11 anni di distanza dal successo planetario di Titanic.

In un’America anni ’50, April e Frank trascorrono la loro esistenza in un quartiere e in una casa patinati, che poco sembrano corrispondere ai tumulti del loro rapporto. Entrambi giovani, belli, covano un’insoddisfazione profonda e radicata, nascosta da una sfumatura di perbenismo e normalità. Lei sembra cercare un rimedio alla noia esistenziale nel teatro, ricavandone invece cocenti delusioni e amarezza che viene scaricata all’interno della relazione. Lui, impiegato di modesto livello, in una grande azienda in cui suo padre ha lavorato come autista, vive il lavoro con un tedio che cerca di attenuare attraverso una collega …

Il suo panorama lavorativo sembra essere scialbo e poco orientato alla progettualità, però a quanto pare ha una “bellissima famiglia”.

I colpi di scena non mancheranno in un’alternanza di rancori, rivendicazioni, riappacificazioni e progetti di essere “speciali” in contrapposizione alle vite del resto del mondo che sembrerà sempre più distante.

Riducendosi gli scambi emotivi del mondo interiore la ricerca di un mondo migliore sembra spostarsi su una geografia fantastica, rischiosa, forse illusoria …

Presenteranno il film Livia Canesi e Mauro Di Pietro, piscoterapeuti del CSTCS.

Ingresso gratuito con offerta libera.

