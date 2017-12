Chinglish, da Broadway al Teatro della Tosse

Genova. Chinglish è la storia esilarante di Daniel Cavenaugh, un uomo d’affari americano che compie il tentativo disperato di lanciare una nuova impresa in Cina. Solo tre cose sembrano ostacolare il suo cammino: non parla la lingua, non conosce le usanze del Paese e si innamora dell’unica donna che non può assolutamente avere.

Tra equivoci e intrighi, Chinglish è una commedia estremamente attuale, così come il nostro rapporto con la Cina. Ci troviamo di fronte a uno dei paradossi della globalizzazione: in una società multiculturale siamo incapaci di comprendere la lingua del nostro vicino. E così, alla satira sulla corruzione dell’imprenditoria e della politica, si unisce un’audace sperimentazione linguistica, con l’uso del bilinguismo e di raffinati giochi di parole.

Il testo, scritto da David Henry Hwang, il più importante drammaturgo sino-americano contemporaneo, è vincitore del Josef Jefferson Award ed è stato rappresentato con successo a Broadway.

A partire da 12 euro, inizio alle 20.30.