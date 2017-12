Che Festival da Music for peace!

Genova. Dal 1 al 12 giugno dalle 14 alle 24, nella sede dell’Associazione onlus Music for Peace, 4 mila metri quadrati protetti dalla maestosità della Lanterna e dalla bellezza dei moli di uno dei porti più importanti d’Europa, torna il Che Festival! La manifestazione di solidarietà che prevede dodici giorni di spettacoli teatrali, cabaret, concerti, laboratori per bambini e ragazzi, dibattiti, tornei sportivi, presentazioni di libri ,cucina etnica e nostrana, il tutto al costo di un pacco di riso, di una matita, di una scatola di cerotti, o di un intero carrello di spesa a seconda delle disponibilità di ognuno.

Al termine tutto il materiale raccolto verrà redistribuito personalmente dai volontari di Music for Peace casa per casa, famiglia per famiglia, ospedale per ospedale, direttamente nelle mani della gente, sia qui in Italia, sia in occasione di missioni di cooperazione internazionale in territori vittime di emergenze umanitarie.

Un’occasione unica per essere consapevolmente Cittadini del Mondo.