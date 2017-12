Che Festival! Comici, musica e tanto altro nella kermesse di Music for peace

Genova. Il biglietto d’ingresso è in generi di prima necessità, perché l’obiettivo primario dell’associazione Creativi della notte Music for peace è raccogliere materiale per portarlo personalmente in zone bisognose come l’Africa o la striscia di Gaza. Intorno una manifestazione che ormai ha trovato la collocazione ideale nella sede di via Balleydier.

Dal 29 maggio al 7 giugno torna il Che Festival!, la manifestazione che racchiude spettacoli di ogni tipo, incontri, dibattiti, ma anche laboratori, sport, mercatino ed enogastronomia.

Inaugurazione il 29 maggio alle 18. Negli altri giorni apertura alle 14. Qui il programma giorno per giorno.