C’era una volta una bambina, Cappuccetto Rosso

Genova. Quando la bambina vestita di rosso si inoltrò nel bosco per andare a trovare la nonna, il bosco le chiese di fermarsi e ascoltare. Era un bosco bello, aveva un milione di anni, era un bosco solo e cieco, un bosco tutto nero, con un milione di occhi. La bambina, che era svelta, attenta e coraggiosa, si fermò, chiuse gli occhi e ascoltò. I due fecero silenzio e in mezzo crebbe il lupo. Era un lupo bello. Un lupo svelto,attento, coraggioso. Come la bambina. Appena un po’ più grande. Era un lupo fatto per correre. E corsero. Era una bambina fatta per giocare. E giocarono. Era il regalo del bosco alla bambina. Era il pegno della bambina al bosco. I due si giurarono fedeltà, ma…toc toc… irruppero nella storia quelli che la fiaba la conoscevano da sempre.

L’avevano ascoltata raccontare tante volte, la storia. La sapevano a memoria, quella storia antichissima.

Ogni sera la nonna la raccontava e non era così che doveva andare a finire… C’era Una Volta una Bambina è una storia d’amore, il racconto di un atto, fiducioso e sospeso, del dono di sé all’altro.

È il momento dell’ascolto silente che non ha aspettative, il gioco di rifondare il linguaggio. Un filo rosso teso tra obbedienza e scoperta, tra cultura e natura, tra la casa della nonna e il bosco del lupo.

Spettacolo di teatro-danza per bambini e grandi, consigliato dai sei anni in su.

Biglietti a 8 euro (ridotto 6 euro). Inizio alle 10.