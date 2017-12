Centro Storico di Genova, Festival di fine estate: cinema, repessin e festa al mercato dello Statuto

Genova. Doppio appuntamento per l’ultimo week end di settembre, all’interno del “Festival di fine estate”. Venerdì 23 Cine Truogoli, cinema all’aperto di fine estate in piazza Truogoli di Santa Brigida, a cura di Boni Sport.

Si parte con l’aperitivo solidale alle 19: AMAtriciana+birra. Segue dj Set live by Dutch Pineapple. Alle 20.30 Appuntamento a Belleville, film animato.

Alle 21.30 Electro Swing Night: live del gruppo Simon and Philips Duet tromba voce e piano.

Sabato 24 l’Associazione Culturale Matrioske propone, in collaborazione con altre realtà del quartiere, il “Repessin a Prè”. L’evento avrà inizio alle 11 e comprenderà laboratori per bambini in piazza Truogoli a cura di Associazione Circolo Velico Interforze. Gli interessati potranno prenotare il proprio banchetto sia come Repessin che come Creativo( max2x2), lasciando un contributo di euro 5,00, c/o le seguenti attività: • Abbey Hostel, vico Santa Fede 8/10, • Boni Sport, piazza dei Truogoli di Santa Brigida, • ä bandêta via Prè 197-199 In conclusione della giornata, a partire dalle 18 e grazie all’apertura straordinaria fino alle 21, avrà inizio la “Festa dello Statuto” , un grande evento all’interno del Mercato con aperitivo e dj set a cura di Dutch Pineapple.

L’intento è quello di provare a ridar nuova vita al quartiere, come ogni piccolo oggetto, vestito o libro che si troveranno sulle bancarelle disposte su tutta via Prè. Per una sera il Mercato rivive con una festa, a orario aperitivo, controtendenza e molto breve.

Il 24 settembre sarà una giornata di presentazione di come noi vorremmo ogni parte della nostra città: pulita. colorata, sicura e viva.