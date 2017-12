Genova. Un evento per raccogliere fondi per il Centro Antiviolenza di via Cairoli. La biblioteca universitaria di Genova l’ha organizzato per il 24 febbraio un aperitivo letterario alle 17.30, seguito da un reading poetico: Eva Rideva, versi e poesie per donne non posate.

Letture a cura di Ely Martini, Paola Sansone, Rossella Maiore Tamponi.

Ingresso a partire da 12 euro.