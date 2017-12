Cena in bianco, la location è Caricamento

Genova. Torna la cena in bianco, questa volta a Caricamento, sotto Palazzo San Giorgio. Niente piatti e posate di plastica, tutto rigorosamente bianco. Dopo il successo dell’anno scorso ecco la seconda edizione tutti i partecipanti dovranno portarsi tavoli, sedie, tovaglie, stoviglie, decorazioni, cibo e sacchetti per la spazzatura. A fine serata si sparecchia e ci si riporta a casa tutto, lasciando lo spazio come lo si era trovato: in perfetto ordine.

Caratterizza l’evento il dress code total white. Tavoli, tovaglie, vestiti, cappelli, candelabri, centritavola, candele, decorazioni, segnaposti e qualsiasi altra cosa vi venga in mente, dovranno essere rigorosamente bianchi: solo cibo e bevande potranno trasgredire la regola.

Il programma: dalle 19 inizio allestimento e preparazione tavole seguendo le indicazioni che verranno fornite dagli organizzatori.

Alle 20.30 tutti a tavola! Si sventolano i tovaglioli e si dà inizio alla cena.

Alle 23.30 un brindisi scintillante e tanti applausi sanciscono la fine della cena, a questo punto si può iniziare il disallestimento.

Intorno alla mezzanotte, la location deve essere lasciata libera.