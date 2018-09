“Cena con l’Opera” – Menù tipico della terra di Verdi e il “Bel Canto”

Un appuntamento che unisce melomani e gourmet nella splendida location delle Terrazze del Ducale: è “Lirica sotto le stelle. Cena con l’opera”, menù a tema verdiano e naturalmente la lirica con le arie più celebri: Boheme, Tosca e Turandot di Puccini, Rigoletto (ma anche la Carmen di Bizet) proposte dal vivo e con due interpreti come il soprano Sara Cappellini Maggiore e il tenore Alessandro Fantoni.

La musica nutre l’anima, il cibo nutre il corpo. Bel canto e cucina sono due eccellenze. “Il binomio musica e cibo è vincente: non lo inventiamo noi oggi ma i greci. La musica è stata sempre la compagna del cibo – dice Simone Sangalli, promoter di MomentumEvents – Un ritorno al passato, come accadeva nelle case dei nobili. Tra una portata e l’altra, si abbassano le luci e in religioso silenzio si accolgono i cantanti in abito di scena che passano tra i tavoli intonando i brani verdiani più famosi. Abbiamo voluto fornire un assaggio e un’atmosfera che si può trovare in teatro ma qui lo spettatore entra a contatto con gli artisti”.

A tavola la dedica è per Giuseppe Verdi, il più grande tra i compositori, che fu sempre innamorato di Genova, dove visse a lungo e dove ottenne nel 1867 la cittadinanza onoraria. La ricerca del menù, a cura degli chef di Momentum Events, ha portato inevitabilmente dalle parti di Roncole, la frazione di Busseto che diede i natali a Verdi: flute di benvenuto, tagliere di affettati misti con gnocco fritto, lasagne della Bassa, faraona ripiena con patate, dolce delle Roncole.

Cena e spettacolo: 35 €