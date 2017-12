Carri, sfilata e pentolacce a Certosa

Genova. Tre eventi per festeggiare il carnevale a Certosa. Si comincia sabato 6 febbraio (in caso di maltempo domenica 14), raduno dei carri in piazza de Caroli a Teglia. La partenza è alle 15 da via Rivarolo, si percorre poi via Pallavicini, piazza Pallavicini, via Rossini, via Jori, via Rosari, via Canepari, via Dandolo e via Piccone dove si svolgerà la pentolaccia.

Domenica 7 alle 15 pentolaccia nei giardini della società San Bartolomeo (nell’omonima via), a seguire spettacolo clownesco nel teatro.

Sabato 13 febbraio carnevale al mercato di Certosa: alle 15 animazione circense e pentolacce.