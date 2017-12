Carnevale per una settimana al Porto Antico: ecco la Festa dei mondi

Il mese di febbraio al Porto Antico di Genova inizierà all’insegna dell’interculturalità con La Festa dei Mondi, una settimana di eventi interamente dedicata al Carnevale e alle sue tradizioni nel mondo.

Ogni giorno dal 1° febbraio la Biblioteca De Amicis, il Museo Luzzati, la Città dei bambini e dei ragazzi e la Casa della Musica ospiteranno conferenze e incontri per gli adulti e laboratori creativi per i più piccoli. La settimana si concluderà nel pomeriggio di domenica 7 febbraio, con una grande festa in piazzale Mandraccio: sfilate, costumi tipici, artigianato e gastronomia, oltre allo spettacolo di musiche, canti e danze a ogni parte del mondo.

Programma:

1 febbraio

Ore: 17:00

“UN QUADRO IN MASCHERA”

Conferenza a cura della Prof.ssa Flavia Cellerino

(Centro culturale Primo Levi).

Presso Biblioteca De Amicis.

2 febbraio

Ore: 16:30

“SU LA MASCHERA”

Laboratorio a cura di Danièle Sulewic.

Presso Biblioteca De Amicis. Info e prenotazioni: 010 252237.

3 febbraio

Ore: 15:30

LABORATORIO SULLE MASCHERE

A cura e presso Museo Luzzati. Info e prenotazioni: 010 2530328.

Ore: 16:30

“SIGNIFICATO DELLE MASCHERE CAMERUNENSI”

Conferenza a cura dell’Associazione MABOTA.

Presso Museo Luzzati.

4 febbraio

Ore: 15:30

“IL DRAGO E I LEONI NELLA MITOLOGIA CINESE”

Conferenza a cura di Eleonora Dibisceglia

(Centro Italiano Divulgazione Arti Orientali).

Presso Biblioteca De Amicis.

Ore: 16:30

LABORATORIO SULLE MASCHERE

A cura e presso La città dei bambini e dei ragazzi.

Info: 010 2485790.

5 febbraio

Ore: 16:30

“CARNEVALE IN BRASILE, DAL LAVORO AL DIVERTIMENTO”

Conferenza a cura di Manuela Magalhaes (Associazione Luanda).

Presso Casa della Musica.

Ore: 17:00

“MASCHERE DI CARNEVALE DALL’EUROPA AL BRASILE”

Laboratorio a cura dell’Associazione Luanda.

Presso Casa della Musica. Info e prenotazioni: 347 7110714.

Ore: 18:00

“MAROCCO: ABITI IN FESTA”

Conferenza a cura di Aziz Amanou e Youssef Dafir

(Associazione Al Fanus).

Presso Casa della Musica.

6 febbraio

Ore: 15:00

“MASCHERE E MASCHERINE”

Laboratorio a cura e presso Museo Luzzati.

Info e prenotazioni: 010 2530328.

Ore: 16:30

“IL SABAR”

Conferenza a cura di Ibrahima Sampou

e Ngagne Sokho (Unione Immigrati Senegalesi).

Presso Biblioteca De Amicis.

7 febbraio

Ore: 15:30

LETTURA INTERPRETATIVA del significato delle

maschere nella cultura bantu, in particolare

impero kuba e luba, regno Kongo e impero lunda.

A cura dell’Associazione MABOTA.

Presso Biblioteca De Amicis.

e inoltre

Grande Festa

• Ore: 14:00

Raduno generale in piazza Matteotti.

• Ore: 14:30

Il trenino “Pippetto” aprirà la sfilata all’interno

del Centro Storico. Coreografie di Marcia Regina Zueira –

Associazione Luanda.

• Ore: 15:15

Arrivo in piazzale Mandraccio e spettacolo

con musica, canti e balli da ogni parte del mondo.

Con la partecipazione straordinaria dei Trilli.

Presenta Tina Tucci.

• Dalle ore: 15:00

Mercatino di artigianato e gastronomia.

In caso di maltempo l’evento sarà rimandato a domenica 14 febbraio.

L’evento è realizzato in collaborazione con: Associazione Al Fanus, Associazione Luanda, Centro Italiano Divulgazione Arti Orientali (CIDAO), Consolato dell’Ecuador, Filipino Community Club of Genoa, Mabota Associazione Speranza per l’Africa Onlus, Unione Immigrati Senegalesi.