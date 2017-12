Genova. Sabato 13 febbraio sfilata in maschera con la Banda di Bolzaneto in partenza alle 15 da piazza Rissotto, via Bettini, via Zamperini a salire, via Bolzaneto, via Pastorino, via Reta, via Zamperini con conclusione nella società di mutuo soccorso La fratellanza: si gioca con la pentolaccia.