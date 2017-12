Caravan Palace, a Genova l’unica data italiana

Genova. Considerati i padri fondatori dell’electro swing si dichiarano apertamente influenzati dalla musica di Django Reinhardt, Daft Punk, Billie Holiday, Vitalic, e Cab Calloway. Al Goa Boa l’unica data italiana dei Caravan Palace (9 luglio, Arena del mare del Porto Antico, apertura cancelli ore 19, biglietti a 20 euro). Ad aprire la serata, dalle 20, The Sweet Life Society, Free Shots e il Mad Soundsystem djset.

Il loro primo album ha avuto particolarmente successo in Francia rimanendo in classifica per 55 settimane. Sul palco di Goa~Boa la formazione parigina dedita allo swing e alle contaminazioni musicali a cavallo degli ultimi due secoli, tra virtuosismi jazz e produzioni elettroniche tra le più raffinate.

La nascita dei Caravan Palace è bizzarra: viene loro richiesto da una produzione televisiva di creare una “colonna sonora” per un film pornografico muto degli anni ’20, per cui decidono di mischiare il jazz manouche di Django Reinhardt alla musica elettronica. Dati gli ottimi risultati la band decide di continuare intraprendendo seriamente un progetto musicale.

Nei primi due anni di vita il gruppo registra numerosi pezzi e crea ancora piccole colonne sonore. Nascono così le prime hit come Jolie Coquine eSuzy, semplicemente irresistibili. Nonostante l’idea iniziale fosse quella di concentrarsi verso una produzione realizzata esclusivamente in studio, l’effetto della loro musica è talmente contagioso che si esibiscono in numerosi festival francesi, per poi realizzare due album di grande successo: l’omonimo debutto “Caravan Palace” (2008) e il più recente “Panic” (2012).

Il suono retro-futurista che li contraddistingue è diventato un marchio di fabbrica. L’approccio zigano nelle esibizioni dal vivo e le ritmiche incalzanti dei brani, hanno dato vita ad una meritata fama di grande band live.

La critica musicale è concorde nell’affermare che i Caravan Palace rappresentano per lo swing ciò che i Gotan Project -anche loro con base a Parigi- hanno realizzato per il tango.

CARAVAN PALACE

– Arnaud Vial: guitare, programmation

– Charles Delaporte: contrebasse, programmation

– Hugues Payen: violon, programmation, scat

– Toustou aka. Mighty Mezz : machines, trombone, programmation

– Colotis Zoé: chant

– Chapi: clarinette

– Paul-Marie Barbier: vibraphone, brushes