Il capolavoro di Goethe in scena al Duse

Genova. Tredici scene in cui il mito di Faust viene rivisitato attraverso un “viaggio transdisciplinare”. Un’opera da camera contemporanea affidata alla voce di Helga Davis, cantante americana cresciuta alla scuola di Bob Wilson, e dal regista Robert Wilson, che qui presta la propria voce all’ombra di Faust.

Il Faust, come Goethe stesso l’ha definito, è un opera “incommensurabile”, al centro della quale c’è l’uomo. Faust appunto: un uomo che nel suo continuo interrogare se stesso, interroga di fatto anche tutta l’umanità contemporanea. Le grandi rivoluzioni della modernità e della tecnologia hanno certamente mutato in meglio le condizioni di vita, ma per paradosso hanno prodotto una società d’individui soli. Il racconto di Faust’s Box inizia proprio da questa condizione.

Inizio alle ore 20.30, biglietti da 17 euro.