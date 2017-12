Capodanno a “Santa”, tra anni Cinquanta e musiche da film

Santa Margherita Ligure. Una maratona musicale accompagnerà cittadini e ospiti di Santa Margherita Ligure nel 2016. Si comincia al Santa Claus Village giovedì 31 dicembre alle 22 con la musica dal vivo e si prosegue dopo la mezzanotte con il dj set e si saluterà il nuovo anno con il concerto sinfonico alle 11 al Teatro Cinema Centrale.

Sarà la band dei Fifties ad animare l’ultimo giorno del 2015 di Santa Margherita Ligure. I ragazzi della band intratterranno il pubblico con le note indimenticabili di Elvis, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, Buddy Holly, passando per una vastissima serie di artisti come Pat Boone, Connie Francis, Chubby Checker, Sam Cooke, Bobby Darin, Carl Perkins e tanti altri artisti. Non solo i grandi classici ma un repertorio di canzoni ricercate e reinterpretate con suoni e arrangiamenti esclusivamente anni ’50.

Una serata ricca di suggestioni e intrattenimento che non si limita al concerto, ma proseguirà fino all’alba del nuovo anno con un dj set, dopo aver brindato al nuovo anno con panettone e spumante offerto a tutti i partecipanti.

“Confido – spiga il sindaco Paolo Donadoni – che sarà una bella festa. Colgo l’occasione per rivolgere un invito a usare i botti con attenzione e moderazione, nel rispetto di malati e animali”.

Il concerto di Capodanno 2016 si terrà al Teatro Cinema Centrale alle 11 del 1 gennaio. Un viaggio nella memoria attraverso le melodie più celebri della musica da film, da Ennio Morricone a John Williams, da Nino Rota a Nicola Piovani. E infine la tradizione viennese spumeggiante tra walzer e marce celeberrime per festeggiare insieme il nuovo anno. Ensemble Symphony Orchestra, direttore Giacomo Loprieno. Ingresso gratuito.

Programma

Iª parte

E. Morricone C’era una volta in America ( tema) N.Rota Il Gattopardo ( tema)

L. Bacalov Il postino (tema)

N. Piovani La vita è bella (tema)

J. Williams La leggenda del pianista sull’oceano (tema) E. Morricone Gabriel’s oboe

IIª parte

Johan Strauss Il bel Danubio blu

Johan Strauss Sangue Viennese

Josef Strauss Pizzicato Polka

Johan Strauss Waltzer dell’Imperatore Johan Strauss Voci di Primavera

Johan Strauss Marcia di Radetsky